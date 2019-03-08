وفاة طفل البريطانية شميمة بيغوم

أخبار الآن | مخيم الهول - سوريا ( وكالات )

أفادت تقارير بموت رضيع شميمة بيغوم، المراهقة البريطانية التي التحقت بتنظيم داعش، بحسب ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.

من ناحية أخرى أعلن محامي عائلة الفتاة البريطانية، تسنيم أكونجي إن لديه "تقارير قوية" عن وفاة الطفل الذي يبلغ أسبوعين من العمر تقريبا.

وعُثر على بيغوم (19 عاما)، التي غادرت بريطانيا في عام 2015، في أحد المخيمات في سوريا في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وبعد فترة وجيزة من وضع مولودها، قالت إنها تريد العودة إلى بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية جردتها من جنسيتها.





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