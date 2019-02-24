والد شميمة بيغوم يؤيد تجريدها من الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد والد "فتاة داعش" البريطانية، شميمة بيغوم، دعمه قرار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بسحب الجنسية من ابنته ورفض عودتها إلى البلاد.

وأعرب والد بيغوم عن شعوره بصدمة لعدم إبداء ابنته الندم على الانضمام إلى داعش خلال سلسلة مقابلات إعلامية أجريت معها، من مقر إقامتها في مخيم للنازحين السوريين.

وقال أحمد علي، 60 عاما، والد الفتاة في تصريحات لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية: "أعلم أن الحكومة ترفض عودة ابنتي إلى البلاد.. ليست لدي أي مشكلة بهذا الخصوص".

وأضاف: "أقف في صف الحكومة.. لا يمكنني أن أقول إن القرار صحيح أو خاطئ، لكن إذا كانت قوانين البلاد تقضي بصحة سحب جنسيتها، فأنا موافق".

ومضى قائلا: "كنت سأشعر بالأسى تجاهها لو اعترفت بخطئها على الأقل، لكنها تقول إنها غير نادمة على ما فعلته".

كما أوضح أن آخر لقاء جمعه بابنته، كان في يناير 2015، أي قبل شهرين من فرارها إلى سوريا، مع صديقتيها خديجة سلطانة وأميرة عباسي، مؤكدا أنه لم يبدو عليها أي مظهر للتطرف.

ووضعت شميمة، 19 عاما، طفلها نهاية الأسبوع الماضي في مخيم للنازحين بعد أن تم إجلاءها من قرية الباغوز آخر معاقل داعش بريف دير الزور الشرقي، فيما يقبع زوجها في سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية.

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