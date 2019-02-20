بريطانيا تتجه لإسقاط الجنسية عن فتاة قاتلت مع داعش

أخبار الآن | لندن – إنجلترا ( وكالات )

تتجه بريطانيا نحو إصدار قرار بإسقاط الجنسية عن المواطنة شاميما بيجم التي حاربت مع تنظيم "داعش" في سوريا، وهو ما سيكون القرار الأول من نوعه في تاريخ البلاد منذ أن برزت هذه الظاهرة وأثارت جدلاً واسعاً.

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، بصدد إصدار القرار بإسقاط الجنسية البريطانية عن المواطنة شاميما بيجم البالغة من العمر 19 عاماً والتي هربت في العام 2015 من شرق لندن الى سوريا وانضمت الى تنظيم "داعش" للقتال في صفوفه، وهو القرار الذي يعني بأنه لن يصبح بمقدورها العودة الى الأراضي البريطانية بعد الآن.

وتحولت شاميما الى حديث وسائل الاعلام وموضع جدل على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا بعد أن أبدت رغبتها علانية بالعودة الى بلدها بريطانيا بعد أن أنجبت مولوداً جديداً، كما ناشدت الجمهور البريطاني التعاطف معها ودعم مطلبها بالعودة الآمنة الى المملكة المتحدة.

ونقلت جريدة "مترو" المحلية عن تسنيم أكونجي وهو محامي شاميما القول إن "عائلتها محبطة جداً بسبب الأنباء عن قرار وزير الداخلية".

وقال أكونجي: "العائلة محبطة جداً وتشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عزم وزارة الداخلية إصدار أمرا يحرم شاميما من جنسيتها".

وأضاف: "نحن نبحث كافة الطرق والوسائل القانونية من أجل إلغاء هذا القرار".

وأضاف أكونجي أن شاميما تزوجت مقاتلا من تنظيم "داعش" في سوريا وتشعر بالصدمة حالياً، مؤكدا "أنها مواطنة بريطانية في النهاية".

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