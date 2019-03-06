بعد قمة هانوي.. أمريكا تهدّد كوريا الشمالية مجدداً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد أيّام على انتهاء قمة هانوي التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي انتهت قبل وقتها المحدّد من دون أي نتائج ملموسة، خرج مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بتصريحٍ لقناة "FoxNewsBusiness"، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنّ "الولايات المتحدة تبحث في احتمال تشديد العقوبات على كوريا، إن لم تنزع سلاحها النووي".

وقال: "سننظر في القرارات التي ستتخذها كوريا الشمالية لاحقاً، لنتحقق من مدى جديتها تجاه المفاوضات، وما إذا كانت تنوي العودة إليها، وهل ستتخلى في نهاية المطاف عن برنامج أسلحتها النووية".

ولفت بولتون إلى أن "إن لم ترغب كوريا في ذلك، فإنّ الرئيس ترامب قال لهم بوضوح أنهم لن يحصلوا على إعفاءٍ من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة ضدهم، ولذلك نحن ندرس تشديد هذه العقوبات".

(جون بولتون - BBC)

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