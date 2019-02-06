قمة ثانية بين ترامب وكيم نهاية فبراير

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب، سيعقد القمة الثانية بينه وبين نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام في 27 و 28 فبراير/شباط الحالي وأوضحت الشبكة، أن اختيار المدينة التي ستحتضن القمة قيد النقاش، قد تنتهي في هانوي أو دا نانج.



ويتوجه ستيف بيجون، الممثل الخاص لوزارة الخارجية إلى كوريا الشمالية، غداً لتوطيد بعض التفاصيل حول القمة بما في ذلك المدينة التي ستعقد فيها. كما سيضغط على كوريا الشمالية لحضور سلسلة من الاجتماعات على مستوى العمل بين الآن والقمة.

وألقى الرئيس الأمريكي الاربعاء، خطاب حالة الاتحاد، للعام الثالث على التوالي، وكشف فيه حالة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويعد خطاب حالة الاتحاد واجب دستوري وتقليد رئاسي أميركي عريق، يلقي خلاله رئيس البلاد خطاباً سنوياً أمام مجلسي الكونجرس يستعرض فيه حالة الولايات المتحدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقترح جدول أعمال تشريعياً للسنة المقبلة، إضافة إلى شرح مقاربته الشخصية للشعب الأمريكي.

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