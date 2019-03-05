نواب أمريكيون ينتقدون ترامب بسبب مسلمي الصين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

انتقدت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الاثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن استجابتها إزاء انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في الصين ليس كافياً.

النواب في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قالوا إنه بعد مرور شهور على إعلان إدارة ترامب أنها تبحث فرض عقوبات لم تتخذ هذه الإدارة أي خطوة، مضيفين أن القضية أكبر من الصين وحدها.

النواب قالوا إن القضية تتعلق بأن "نظهر للرجال الأقوياء في العالم أنهم سيحاسبون على أفعالهم".

ويقود المجموعة الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وتضم تيد يوهو أكبر عضو جمهوري في المجلس.

وكتب بومبيو إلى اللجنة في 28 سبتمبر أيلول يقول إن وزارته تدرس تقديم طلب لفرض عقوبات على أولئك المسؤولين عن الانتهاكات ولفرض ضوابط على صادرات التكنولوجيا التي تسهل الاحتجاز الجماعي والمراقبة للأقليات العرقية في إقليم شينجيانغ في غرب الصين.

وجاء في خطاب اللجنة الذي وقعه أيضاً الديمقراطي براد شيرمان، رئيس اللجنة الفرعية لآسيا والمحيط الهادي وكريس سميث، أكبر عضو جمهوري في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان "من الواضح أن الإدارة لم تتخذ إجراء مجدياً.. ونكتب اليوم بشعور من الإلحاح المتجدد في هذا الأمر الخطير".

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