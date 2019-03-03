ترامب ينتقد البنك المركزي الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، حيال تشدد السياسة النقدية التي تؤثر على قوة الدولار، وتضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.

كما صرح ترامب خلال مؤتمر: " إن الاقتصاد جزء رئيسي من السياسة الأمريكية ، منتقدا مجلس الاحتياطي، ورئيسه جيروم باول، الذي عينه هو شخصيا في المنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة التي قد يمنع أمريكا من التعامل مع الدول الأخرى"

وأكد ترامب من خلال المؤتمر: "أرغب في تواجد دولارا قويا، بحيث يكون دولارا مفيدا لبلدنا وليس دولارا قويا لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى."

وبعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، أشار البنك المركزي في الآونة الأخيرة إلى أنه سيتأنى قبل رفع آخر في إقرار بتنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية، وسط تقلبات في الأسواق المالية، وتباطؤ النمو العالمي، وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين

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