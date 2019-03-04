إليكم أفضل 20 وجهة سياحية في الولايات المتحدة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

تعتبر السياحة هواية مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فهي تسمح لنا بالابتعاد عن الأعمال الروتينية اليومية وضغط العمل وكذلك تُعرفنا على دول ومدن جديدة. ويمكن القول أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل احدى أبرز وجهات السياحة في العالم. فهي تضم 50 ولاية، وفي معظم هذه الولايات يوجد مناطق سياحية جذابة ورائعة الجمال.

وفيما يلي نقدم لكم 20 وجهة سياحية في الولايات المتحدة الأميركية يمكن لكم زيارتها:

1- كهف مندنهال الجليدي ، ألاسكا

ألاسكا تقدم أكثر أماكن الخضرة والمياه النظيفة والجبال المغطاة بالثلوج . في هذه الدولة الصغيرة التي تتميز بكهف مندنهال الجليدي ، والتي اقتطعت من الأنهار الجليدية عند ذوبان جليد الماء . الاتجاه الصعودي تسبب في الذوبان السريع ليشكل البحيرة الجميلة والمحيطة بكهف الأنهار الجليدي ، والتي تسمى ببحيرة مندنهال .

2- أضواء الشمال ألاسكا

هي واحدة من الأماكن التي يمكنك أن تشاهد فيها الأضواء الشمالية بكل سهولة. والأضواء الشمالية هي في الواقع جزيئات الطاقة الشمسية التي تتنقل في المجال المغناطيسي إلى الأرض، ومن ثم خلق شاشة ملونة من اللون الزمردي الأخضر والأرجواني والفيروزي، ورغم أن هذه الظاهرة موجودة على مدار السنة، إلا أن أفضل وقت لرؤيتها هو من أواخر سبتمبر إلى أواخر مارس.

3- برايس كانيون، يوتا

يوجد فيها حديقة برايس كانيون الوطنية والميزة الرئيسية التي تميز الحديقة هي مجموعة من المدرجات الطبيعية العملاقة على طول الجانب الشرقي من هضبة بونسوجنت. وتعتبر حديقة برايس حديقة مميزة بسبب التراكيب الجيولوجية التي تسمى أعمدة حجرية رملية، التي شكلتها التجوية الصقيعية وتعرية تيار النهر والصخور الرسوبية في قاع البحيرة. وتقدم الصخور الحمراء والبرتقالية والبيضاء مناظر خلابة لزوار الحديقة.

4- حديقة كهوف كارلسباد الوطنية، نيو مكسيكو

تعد حديقة كهوف كارلسباد الوطنية واحدة من الحدائق الأكثر شعبية في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، ويحتضن هذا المتنزه ما يقرب من 120 من الكهوف المنحوتة من الحجر الجيري ومعظمها مخبأة تحت الأرض، وقد كانت هذه الكهوف قبل 250 مليون سنة بمثابة شاطئ لبحر داخلي وعندما تبخر البحر ترك الرواسب التي كونت الكهوف.

وتبدأ الجولة عند المدخل حيث يأخذ المسار الذي يمتد بطول 1.25 ميل الزوار في جولة عبر المناطق المسموح بزيارتها في الكهوف والتي تشمل التشكيلات الجيولوجية الغريبة والصخور العملاقة ومشاهدة الخفافيش التي تتخذ الكهوف منزلاً لها.

5- متنزه إيفرغلاديس الوطني، فلوريدا

هو متنزه وطني يقع في الولايات المتحدة بولاية فلوريدا والذي يحمي 20 في المائة من الجزء الجنوبي من منطقة ايفرجليدز الأصلية. يعد هذا المتنزه أكبر مناطق البرية شبه الاستوائية، أكبر برية من أي نوع تقع شرق نهر مسيسيبي ويزوره في المتوسط مليون شخص كل عام. ويعد هذا المتنزه ثالث أكبر متنزه وطني في الولايات المتحدة القارية بعد متنزه وادي الموت الوطني ومتنزه يلوستون الوطني. وقد تم إعلانه محمية محيط حيوي دولية وموقعًا من مواقع التراث العالمي ومنطقة رطبة ذات أهمية دولية، وبذلك يعد هذا المتنزه واحدًا من ثلاثة مواقع فقط تظهر على جميع القوائم الثلاثة في العالم.

6- حديقة "يوسمايت" الوطنية، كاليفورنيا

تقع في "كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكيّة وتغطّي مساحة 3,081 كيلومتراً مربعاً. ويمرّ في أراضيها نهر "ميرسد"، كما شلالات شهيرة... وهناك، يتوافر نحو 800 ميل من المسارات، التي تسمح بالتنزه بين أشجار "السيكويا"، التي تعيش لأكثر من 3000 سنة. وتتغذّى شلالات "يوسمايت" من ذوبان الثلوج فقط، لذا تجفّ في خلال أشهر الصيف الحارّة، ولا سيما في أواخر أغسطس (آب)، إلا أنها تعود في أكتوبر (تشرين الأول).

7- قصر بيتوك



غرب وسط مدينة بورتلاند ، تم بناء هذا المنزل الكبير في عام 1914 من قبل هنري بيتوك - مؤسس صحيفة أوريغونيان. عاش بيتوك هنا لمدة خمس سنوات فقط حتى وفاته في عام 1919 عن عمر يناهز 80 عامًا. كان المنزل ، الذي كان مهيأ للهدم في الستينيات ، قد جمع المجتمع معًا حيث أقنعوا مدينة بورتلاند لشراء المنزل. من خلال جمع التبرعات الخاصة ، تمت استعادة القصر إلى مجده الكامل ، وذلك بسبب التفكير المستقبلي للسكان المحليين بأن الزوار لديهم فرصة للقيام بجولة في هذا المنزل الرائع والمنتقى اليوم.

8- بحيرة تاهو

هي بحيرة كبيرة للماء العذب في جبال سييرا نيفادا بالولايات المتحدة. تقع على طول الحدود بين ولاية كاليفورنيا ونيفادا ، غرب كارسن سيتي. عن عمق 514 مترًا مما يجعلها ثاني أعمق بحيرة في الولايات المتحدة.

9- حديقة اختبار روز الدولية

تأسست حديقة اختبار روز في حديقة واشنطن في بورتلاند في عام 1917 وتعد أقدم حديقة اختبار علوية تعمل باستمرار في الولايات المتحدة. تطوير أصناف وردة جديدة وحتى المنمنمات ، وتقسم إلى أقسام عدة مع العديد من النباتات والمساحات للاهتمام لاستكشاف. تزرع الفائزين بجائزة في ما يعرف باسم حديقة الجائزة الذهبيةوالتي تتميز أيضًا بشرفة جميلة. من الأفضل أن تزور خلال إزهار الربيع المتأخر. حديقة وردة بورتلاند جميلة أخرى - حديقة بينينس بارك روز - يقع في منظر طبيعي غارق على الجانب الآخر من النهر.

10- كولورادو سبرينغس، كولورادو

كولورادو سبرينغس مدينة تقع في الوسط الشرقي من ولاية كولورادو الأمريكية في مقاطعة إل باسو على الحافة الشرقية لجبال الروكي الجنوبية. وهي مدينة سياحية، وتحتوي على أكاديمية القوات الجوية الأمريكية التي تأسست في عام 1958. عدد سكانها 370000 نسمة مما يجعلها ثاني أكبر مدن كولورادو من حيث عدد السكان، وترتيبها على مستوى مدن الولايات المتحدة ككل هو 49. ترتفع المدن لحوالي ميل واحد فوق مستوى سطح البحر. تأسست المدينة في عام 1871، وسميت بعد مدة باسمها الحالي الذي يعني "ينابيع كولورادو" لأنه تقع بالقرب من الينابيع. تبعد المدينة بحوالي 68 ميلاً جنوب مدينة دنفر (عاصمة كولورادو).

11- حديقة حيوان نورث كارولاينا

اعتبر حديقة حيوان نورث كارولاينا واحدة من أكبر حدائق الحيوان الطبيعية في البلاد، ويمكن للزوار استكشاف الحديقة عن طريق المشي في المسارات المظللة التي تمتد خمسة أميال، حيث يمكنهم رؤية أكثر من 52 ألف نبات و1600 حيوان من 225 نوعًا مختلفًا.

12- حديقة جبال سموكي العظيمة الوطنية

حديقة جبال سموكي العظيمة الوطنية هي الحديقة الأكثر زيارة في الولايات المتحدة، وتقع على الحدود بين ولايتي كارولاينا الشمالية وتينيسي، وهي موطن لبعض المجموعات الأكثر تنوعًا من النباتات والحياة البرية في العالم بما في ذلك 1500 دب أسود فضلاً عن الغزلان والثعالب والديك الرومي والأيائل التي يمكن رؤيتها تتجول بحرية، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية لسلسلة جبال أبالاتشي الجنوبية والعديد من الوديان والغابات الخضراء والشلالات، كما تضم الحديقة 150 ميلاً من مسارات المشي.

13- متنزه يلوستون الوطني

يلوستون، متنزه وطني أمريكي يمتد بين ولايات أيداهو ومونتانا ووايومنغ. تأسّس المنتزه بواسطة قانون من كونغرس الولايات المتحدة وسُجّل في القانون بواسطة الرئيس يوليسيس إس غرانت في 1 مارس من عام 1872، وقد عُرِف يِلوستون على نطاق واسع أنه أول منتزه وطني في العالم. تغطي مساحة 3,470 ميلاً مربعاً. يشتهر المتنزه بالسواخن الذي يُعد أحد المعالم الأكثر شعبية في المنتزه خاصةً نبع الماء الحار القديم (Old Faithful Geyser). ويستوطنه الدببة البيضاء والذئاب والبيسون (ثور أمريكي). يشتهر أيضاً بثوران البراكين وسجلت فيها ثلاث ثورات ضخمة منذ 2.2 مليون سنة. وللمنتزه أنواع عديدة من الأنظمة البيئية ولكن الغابة عند سفح الجبل هي السائدة. سمي المتنزه بهذا الاسم نسبة للصخور الصفراء فيه. اختير من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمي.

14- حديقة صهيون الوطنية، يوتا

تقع بالقرب من سبرينديل، وهذا لا يصدقالحديقة 146،000 فدان هي وجهة شعبية لمحبي الطبيعة. وهناك ميزة مذهلة هي صهيون كانيون 24 كم طويلة وحوالي 1 كم عميق. في هذا المجال يمكنك أيضا زيارة أماكن أخرى: مترو الانفاق وصهيون ضيق خانق.

15- بادلاندز حديقة وطني، ساوث داكوتا

بفضل الأحمر والبرتقالي الخلابالجبال الصخرية يزور بارك بادلاندز سنويا ما يقرب من مليون سائح. استخدم الأمريكيون الأصليون هذا المكان كملاعب للصيد منذ 11000 سنة.

16- الموجة، أريزونا

تشكيل جيولوجي فريدة من نوعها،تذكرنا صورة الرسام الموهوبين، ويقع في صخور وادي الزنجفر من باريا بالقرب من حدود ولايتي أريزونا ويوتا. يعرف هذا المكان بألوانه الزاهية وطرقه التي لا يمكن الوصول إليها.

17- وادي الظباء، أريزونا

يقع وادي الظباء في ولاية أريزونا ومنذ زمن بعيد كانت قطعان الغزلان ذات القرون تجوب بحرية في الوادي مما يفسر الأسم كما وكانت الماشية ترعى فيه في الشتاء. ويعتبر وادي الظباء واحداً من الأخاديد الأكثر إثارة في جنوب غرب الولايات المتحدة في ولاية أريزونا. فمنذ زمن بعيد كانت قطعان الغزلان ذات القرون تجوب بحرية في الوادي مما يفسر الأسم "وادي الظباء"، كما وكانت الماشية ترعى فيه في فصل الشتاء.

18- برج الشيطان، وايومنغ

برج الشيطان قوهو منحدر من أصل بركاني، يرتفع إلى ارتفاع 1556 مترا فوق مستوى سطح البحر. ووفقا للأسطورة الهندية، حاولت عدة فتيات الهروب من الدببة التي اتبعتهن. في محاولة للهروب، صعدت الفتيات على صخرة صغيرة وبدأوا يصليون إلى الروح العظمى. سمعت صلاة، وبدأ الحجر في النمو أمام أعيننا، أخذهم من الخطر. وتحولت الفتيات إلى السماء إلى كوكبات.

19- حسنا من ثور، ولاية أوريغون

تقع على طول الرأس من بيربيتوا، وبئر توراهو قمع الحجر، والتي خلال المد والجزر والمصيد يتحول إلى نافورة ضخمة. أفضل وقت لمشاهدة نافورة طبيعية قبل ساعة واحدة من المد والجزر. بئر التوراة هو مكان خطير جدا، لذلك يجب على المسافرين توخي الحذر.

20 - حوض هاميلتون، تكساس

تقع بجوار حدود أوستن، وهي أشبه ببركة سباحة طبيعية، مما جعلها وجهة شعبية للسياح والسكان المحليين في فصل الصيف. تم تشكيل حوض هاميلتون عندما انهارت قبة فوق نهر تحت الارض بسبب تآكل كبير منذ آلاف السنين.

مصدر الصورة: mawdoo3

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