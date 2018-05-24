دونالد ترامب يلغي قمة سنغافورة مع كيم جونغ أون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب أبلغ الزعيم الكوري الشمالي عبر رسالة بعثها اليه بإلغاء القمة منددا بغضب وعدائية بيونغ يانغ على حد وصفه.

كما أضاف ترامب في رسالته إلى إمكانية عقد القمة في يوما ما.

هذا وكانت مسؤولة كورية شمالية رفيعة انتقدت في وقت سابق ، نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لإدلائه بتصريحات وصفتها بأنها جاهلة وغبية خلال مقابلة تلفزيونية أخيرة معه تطرقت إلى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقالت نائبة وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية انه لا يمكنها أن تكتم مفاجأتها تجاه تصريحات جاهلة وغبية تصدر من نائب رئيس الولايات المتحدة".

وكان بنس حذر، الاثنين، خلال مقابلة مع قناة فوكس الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، من المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل في سنغافورة، معتبرا بأن ذلك سيكون خطأ كبيرا".

وقال أيضا إن كوريا الشمالية قد ينتهي بها الأمر مثل ليبيا إذا لم يبرم كيم جونغ أون صفقة بشأن برنامجه النووي.

وردت تشوي على هذه المقابلة بكلمات غاضبة انتقدت فيها التصريحات الجامحة والوقحة الصادرة عن بنس، مضيفة أن بيونغ يانغ لن تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قيادات واشنطن.

وقالت: لن نتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار أو نتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا.

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