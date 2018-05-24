كوريا الشمالية تعلن تفكيك موقع بونغي-ري للتجارب النووية

أخبار الآن| بيونغ يانغ- كوريا الشمالية (متابعات)



أعلنت وسائل إعلامية ان كوريا الشمالية فككت موقع للتجارب النووية لديها. وكانت وسائل إعلام رسمية قالت في وقت سابق إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

من جانبه رحب وقتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوة الكورية الشمالية وقال إن كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي وإنه يتطلع للقمة.

وقال إن إعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإغلاق أحد أكبر منشآتها النووية خبر سار لكوريا الشمالية والعالم.

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