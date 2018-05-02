السبب الحقيقي وراء وقف كوريا الشمالية لتجاربها النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

تتسارع الأحداث مؤخرا حول ملف كوريا الشمالية النووي وعلاقتها بجارتها الجنوبية، فمؤخرا طلب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أن تتحقق المنظمة الدولية من الإغلاق المرتقب لموقع تجارب نووية في كوريا الشمالية"،وكان مكتب رئيس كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية ستغلق موقع تجاربها النووية في مايو/أيار الجاري.

وكان "كيم جونغ أون" زعيم كوريا الشمالية قد أعلن مؤخرا تعليق التجارب النووية والصاروخية. ونُقل عن كيم قوله إنه سوف يغلق موقع التجارب النووية.

وقال الزعيم الكوري، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات "لأنها استكملت بالفعل تسليح نفسها بالأسلحة النووية".

إقرأ أيضا: ما سر ورقة الـ100 $ وظهور ترامب في اجتماع زعيمي الكوريتين؟

جاء ذلك في وقت تراجع فيه التوتر في شبه الجزيرة الكورية حيث عقدت قمة بين زعيمي الكوريتين فيما يستعد كيم للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن هل أوقفت كوريا الشمالية تجاربها النووية فعلا في إطار التوجهات الراهنة نحو المصالحة والسلام في المنطقة؟ أو بعد استكمال تسليحها النووي؟

كانت كوريا الشمالية تجري تجاربها النووية في منطقة تقع شمالي شرق البلاد، على بعد 50 كلم من مدينة كيلغو اي بالقرب من مركز التجارب النووية في بونغي ري.

وقال علماء صينيون مؤخرا إن الموقع الذيي تُجري فيه كوريا الشمالية تجاربها النووية إنهار جزئياً وأضحى غير صالح للاستخدام.

واستخدمت كوريا الشمالية موقع "بونغي - ري" لإجراء ست تجارب نووية منذ عام 2006.

وبعد إجراء الاختبار النووي الأخير في هذا الموقع، ضربت عدة هزات ارتدادية هذا الموقع في شهر سبتمبر/ أيلول مما أدى إلى انهيار جزئي للجبال بحسب علماء الزلازل.

"بونغي ري"

ويقع موقع "بونغي ري" في تضاريس جبلية في الشمال الشرقي لكوريا الشمالية، وتجرى الاختبارات داخل شبكة من الأنفاق المحفورة في أسفل جبل "مانتاب".

وتوصل البحث الذي نشر ملخصه على موقع "يوأس تي سي " إلى نتيجة مفادها أن "الانهيار الذي طرأ على البنية التحتية تحت جبل "مانتاب" يجعله غير مناسب للاستخدام في أي تجارب نووية مستقبلية".

وتشير النتائج أيضاً إلى "أن الانهيار في موقع الاختبار يتطلب مراقبة مستمرة عن كثب تحسباً لتسرب أي مواد مشعة".

وقال المشرف على الدراسة، البروفيسور وين ليان شينغ لصحيفة وول ستريت جورنال إن "الملحوظة حول جدوى موقع الاختبار لن يدرج في البحث المنشور"، لكنه لم يوضح السبب.

وتأتي نتائج هذا البحث مشابهة لبحث آخر أجراه فريق من وكالة "جيلين ايرثكوياك" نشر في الدورية نفسها الشهر الماضي.

وقال الخبراء حينها إن " الانفجار أحدث فجوة ودمر الصخور فوقه مما أدى إلى حدوث انهيار".

ولم يتطرق هذا البحث لمدى سلامة موقع الاختبار جراء الانهيار.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالاً ثانياً بعد نحو 8 دقائق من إجراء التجربة النووية والذي تم تقييمه على أنه انهيار في تجويف الجبل.

وتم رصد اثنين من ترددات الزلزال في أواخر ديسمبر/ كانون الأول مما أثار العديد من المخاوف حول مدى ثبات الجبال المحيطة بالموقع.

إقرأ ايضا: ترامب: موعد ومكان القمة مع كيم سيعلنان في اليومين المقبلين

التجارب النووية الكورية الشمالية

أكتوبر/تشرين الأول 2002: أول اقرار كوري شمالي بأنها تمتلك برنامجا نوويا عسكريا.

أكتوبر/تشرين الأول 2006: الإعلان عن أول ثلاثة انفجارات نووية تحت الأرض في موقع بونغي-ري لإجراء التجارب النووية.

مايو/أيار 2009: بعد شهر من المحادثات الدولية بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، بيونغيانغ تجري اختبارها النووي الثاني تحت الأرض.

فبراير/شباط 2013: إجراء ثالث اختبار نووي باستخدام ما وصفته وسائل الإعلام "جهازا نوويا خفيفا ومصغرا".

مايو/أيار 2015: بيونغيانغ تختبر إطلاق صاروخ من غواصة، ما يجعل أمر اكتشافه أكثر صعوبة من الأجهزة التقليدية.

يناير/كانون الثاني 2016: كوريا الشمالية تختبر بنجاح قنبلة هيدروجينية.

سبتمبر/أيلول 2016: كوريا الشمالية تجري الاختبار النووي الخامس.

مراحل إجراء اختبار نووي تحت الأرض:

للمزيد:

كيم يكتب "عبارة تاريخية" في دفتر زوار كوريا الجنوبية

ثلاث سيدات خطفن الاضواء في قمة الكوريتين ..من هن؟