ثلاث سيدات خطفن الاضواء في قمة الكوريتين ..من هن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نضال عمرية)

شهدت زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية اهتماما إعلاميا غير مسبوق ..التصرفات الودية بين الزعيمن كانت محل اندهاش وتركيز الكل.

القمة التاريخية شهدت ايضا حضورا لافتا من الجنس اللطيف.. زوجتا الزعيمين اللتين جلستا مع بعضهما البعض للمرة الأولى خطفن الاضواء بإطلالتهن الانيقة ..فيما لعبت شقيقة زعيم كوريا الشمالية دورا بارزا فى اللقاء مع نظيره الجنوبي .

لقد تغير كل شيء...هذه المنطقة بالتحديد وقبل مجيء هذا الرجل..كانت ساحة للموت لاي شخص يخطىء التقديرات ..خطوة او خطوتين خارج المسار المحدد ربما كانت كفيلة بانهاء حياته. ..انها اكثر مناطق العالم تسليحا واخطرها.

اليوم..كيم جونغ اون يتقدم بخطى ثابته نحو نظيره الكوري الجنوبي املا بطي صفحة عداء دامت عقودا من الزمن ... هي انطلاقة تاريخية على الأقل من حيث الأجواء العاطفية التي أحاطت بهما...

المصافحة الثنائية بين الزعيمين سيطرت على اجواء اللقاء الدافئة..كيم يصافح مون في بداية اللقاء... تعود المصافحة الحارة بعد توقيع اتفاق على الورق..ثم ما تلبث حتى تتكرر هذه الصورة هنا...لكن لعل ابرزها كان السلام بعد زراعة شجرة السلام..الزعيمان قرارا دفن جذور عداء راسخة منذ ايام الحرب الباردة.

لم تقتصر قمة الكوريتين الشمالية والجنوبيةعلى زعيمي البلدين،كان ثمة لقاء ناعم يجري على الجانب الآخر من القمة، الجنس اللطيف خطف الاضواء ايضا..حرب خفية دارت بين زوجتي الزعيمين في جذب الانظار وعدسات الكاميرات..اهتمام اعلامي واسع حظيت بهما ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي، ونظيرتها الجنوبية كيم جونج سوك...

السيدة الأولى لكوريا الشمالية التقت نظيرتها الكورية الجنوبية للمرة الاولى في النصف الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين...وتبادلت السيدتان التحية بحرارة وأمسكتا يدي بعضهما البعض، كما ظهرتا في عناق حار، في إحدى محطات القمة التاريخية.

الوجوه الناعمة لم تقتصر على زوجات الزعيمين..هناك سيدة اخرى لا تقل شأنا عن كليهما. كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كانت الوجه الأبرز في بعثة كوريا الشمالية إلى الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية هذا العام، وتشغل الآن مقعداً إلى طاولة مباحثات السلام التي تُعد الأكثر أهمية بين الدولتَين منذ عقود.

كيم يو جونغ، التي تبلغ من العمر 30 عاماً جلست إلى جانب شقيقها الأكبر، كيم جونغ أون، فهي المرأة الوحيدة بين ستة موفدين، مع انطلاق المحادثات التاريخية بين الكوريتين يوم الجمعة.

يقول مراقبون ان كيم يو عززت صورتها هذا العام كأقرب المقربين من الزعيم وربما ستصبح قريبا ثاني أبرز شخصية فى نظامه الحاكم.

اقرأ أيضا:

كيم يكتب "عبارة تاريخية" في دفتر زوار كوريا الجنوبية



