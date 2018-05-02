ترامب: موعد ومكان القمة مع كيم سيعلنان في اليومين المقبلين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن موعد ومكان القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعلنان في اليومين المقبلين، مبديا في الوقت نفسه سروره لطرح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اسمه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي «إننا نحضّر للاجتماع في هذا الوقت بالذات، واعتقد أن المكان والموعد سيعلنان في اليومين المقبلين».

وكان ترامب اقترح الاثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين، مؤكدا في الوقت نفسه أن سنغافورة هي أيضا مكان محتمل لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

وعن طرح اسمه لنيل نوبل السلام قال الرئيس الأميركي «جائزة نوبل للسلام؟ أعتقد أن الرئيس مون كان لطيفا جدا عندما اقترحها».

لكن ترامب شدد على أن «القضية الأساسية هي أنني أريد الوصول الى السلام. هذه كانت مشكلة كبيرة واعتقد أننا سنجد حلا لها».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي اقترح الاثنين أن تذهب جائزة نوبل للسلام الى نظيره الأميركي وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن اللقاء التاريخي الذي جرى بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في قرية بانمونغوم الحدودية الجمعة يستحق أن يكافأ عليه بهذه الجائزة القيّمة.

وقال مون «الرئيس ترامب يمكن أن يحصل على جائزة نوبل. كل ما نريده نحن هو السلام».

وتعليقا على هذا التصريح قال الرئيس الأميركي إنه «كان سخيا جدا من الرئيس الكوري الجنوبي مون أن يدلي بهذا التصريح وأنا أثمنه عاليا ولكن الهدف الأساسي هو تحقيقه (السلام)»، مضيفا «أنا أريد تحقيقه».

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