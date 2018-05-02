ما سر ورقة الـ100 $ وظهور ترامب في اجتماع زعيمي الكوريتين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال مأدبة العشاء، التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية على شرف زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، تواجد ساحر كوري جنوبي مهمته تلطيف الاجواء، دفع الجميع إلى الضحك.

ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، دخل الساحر المذكور وتجول بين الضيوف، وطلب من أحد الكوريين الجنوبيين بعض المال.

وأخرج المسؤول الكوري الجنوبي ورقة نقدية فئة 50 ألف وون (50 دولارا أمريكيا)، وأعطاها للساحر، الذي حولها لورقة نقدية فئة دولار أمريكي، ثم حولها لورقة نقدية فئة 10 دولارات، ثم إلى ورقة فئة 100 دولار أمريكي، وأعطاها في النهاية للرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن".

وتسبب الأمر في صياح أحد المسؤولين الكوريين الجنوبيين ضاحكا: "لم تعد هناك حاجة للصادرات من كوريا الشمالية. يمكنك صنع المال في ثوان باستخدام السحر"، ليضحك زعيم كوريا الشمالية.

وذهب الساحر إلى "كيم يونغ تشول"، المدير السابق للاستخبارات الكورية الشمالية والمسؤول الحالي عن العلاقات مع كوريا الجنوبية، وأحد المسؤولين الكوريين الشماليين الذين تعرضوا للعقوبات الأمريكية لمشاركتهم في البرنامج النووي.

وقام الساحر بتنفيذ خدعة بالورق مع تشول، نتج عنها حصول الأخير على "Trump Card"، وهي ورقة يظهر عليها وجه الرئيس الأمريكي.

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