الشيخ محمد بن زايد يلتقي جون بولتون في أبوظبي

أخبار الآن | أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة (وام)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب, فضلا عن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الامارتية إن المباحثات تطرقت إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الآفة وتجفيف منابعها. و تابعت وكالة الانباء الرسمية الامارتية "وام" إن الجانبين بحثا تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في البناء والتنمية والاستقرار, و تبادلا الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و تابعت وكالة وام أن اللقاء حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي".

اقرأ المزيد:

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس العراقي التطورات الإقليمية

مصدر الصورة: وكالة وام