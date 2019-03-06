أوروبا تدعو لاحترام حرية التعبير في الجزائر

أخبار الآن| بروكسل - بلجيكا - (ا ف ب)

دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى احترام "حرية التعبير والتجمع" في الجزائر التي تشهد تظاهرات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري".

وأضافت: "ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وشددت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، وعلى تعهد بروكسل العمل على "مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".

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