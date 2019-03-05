التظاهرات تعمّ الجزائر ضد ترشح بوتفليقة.. وحزبه يرد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت العاصمة الجزائرية الجزائر، اليوم الثلاثاء، تظاهرات طلابية مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسمياً لولاية خامسة للرئاسة، وتحديداً في ساحة البريد المركزي. وعلى الأثر، عملت قوات الامن إلى إغلاق كامل الطرق المؤدية إليها، كما أوقفت قطار الانفاق وأقفلت جميع الطرقات المؤدية إلى وسط العاصمة.

وكانت الاحتجاجات بدأت يوم الاحد الماضي، بعد إعلان بوتفليقة ترشحه رسمياً لولاية رئاسية خامسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها في رسالة ترشحه، والتي اعتبرها مؤيدوه "استجابة صادقة ومخلصة" لنداءات المتظاهرين. أما بالنسبة للمعارضين، فقد اعتبروها "مناورة هدفها الالتفاف على حركة الاحتجاج غير المسبوقة".

وامتد الانقسام بشأن ترشح بوتفليقة إلى اوساط الحزب الحاكم، حيث أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق سيدي فروخي، أمس الاثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تعبيراً عن الاستياء داخل النخبة الحاكمة. وفي هذا الإطار، نشر فروخي عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً أشار فيه إلى أنّ "البلاد تمرّ بظروف استثنائية، ودعا عدداً من زعماء المعارضة والناشطين السياسيين إلى تأجيل الانتخابات".

ووسط التظاهرات التي تملأ العاصمة، فقد أعلن الحزب الحاكم، اليوم الثلاثاء، عن شعار حملة بوتفليقة الإنتخابية، والذي جاء على شكل طائر باللونين الأبيض والأخضر، على خلفية بنفسجية، ونُشرت الصورة على صفحة الحزب على "فيسبوك".

مصدر الصورة: BBC - AFP

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