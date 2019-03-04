عاجل

تظاهرة في الجزائر العاصمة ضد ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | الجزائر العاصمة – الجزائر ( أ ف ب )                       

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل لولاية خامسة، بحسب ما أفادت مصادر عدّة.

ويواجه بوتفليقة تظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً، وقد تعهّد الأحد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمرٌ وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.

ولاحظ صحافي في وكالة فرانس برس عدم وجود أيّ شرطي في وسط العاصمة التي كانت قوّات الأمن قد طوّقتها في الأيام الأخيرة. وبدا أنّ موكب المتظاهرين كان آخذاً في الاتّساع خلال عبوره في وسط العاصمة، فيما أطلقت سيّارات عدّة أبواقها.

وفي بجاية بمنطقة القبائل، تجمّع مئات الشباب أمام مقرّ الولاية هاتفين "تريدون الحرب؟ نحن هنا!"، بحسب ما روى سكّان لفرانس برس.

وخرجت مسيرات ليليّة مماثلة في مدن عدّة أخرى وفق موقع "تي إس آ" الإخباري، ولا سيّما في جيجل وبوفاريك والبويرة وقالمة.

إقرأ أيضا:

مدير حملة بوتفليقة يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

 

#تظاهرة #بوتفليقة #الجزائر #انتخابات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...