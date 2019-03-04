تظاهرة في الجزائر العاصمة ضد ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | الجزائر العاصمة – الجزائر ( أ ف ب )

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل لولاية خامسة، بحسب ما أفادت مصادر عدّة.

ويواجه بوتفليقة تظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً، وقد تعهّد الأحد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمرٌ وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.

ولاحظ صحافي في وكالة فرانس برس عدم وجود أيّ شرطي في وسط العاصمة التي كانت قوّات الأمن قد طوّقتها في الأيام الأخيرة. وبدا أنّ موكب المتظاهرين كان آخذاً في الاتّساع خلال عبوره في وسط العاصمة، فيما أطلقت سيّارات عدّة أبواقها.

وفي بجاية بمنطقة القبائل، تجمّع مئات الشباب أمام مقرّ الولاية هاتفين "تريدون الحرب؟ نحن هنا!"، بحسب ما روى سكّان لفرانس برس.

وخرجت مسيرات ليليّة مماثلة في مدن عدّة أخرى وفق موقع "تي إس آ" الإخباري، ولا سيّما في جيجل وبوفاريك والبويرة وقالمة.

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