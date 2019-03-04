مدير حملة بوتفليقة يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر العاصمة ( أ ف ب )

قدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد ملفّ ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة في 18 نيسان/أبريل، لكنّه تعهّد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.

وتولّى إيداع ملفّ ترشّح بوتفليقة الذي غادر الجزائر قبل أسبوع إلى سويسرا لأسباب طبّية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان الذي أكّد أنّ الرئيس الجزائري كلّفه إيداع ملفّ ترشّحه.

ولا يوجد نصّ قانوني يفرض على المرشّح الحضور شخصيّاً لتقديم ملفّ ترشّحه، رغم أنّ المجلس الدستوري أوضح على موقعه الإلكتروني أنّ "الملفّ يتمّ إيداعه من قبل المترشّح" بناءً على موعد محدّد.

ومساء الأحد، تظاهر مئات الشبّان في وسط الجزائر العاصمة، احتجاجاً على تقديم بوتفليقة ملفّ ترشّحه إلى الانتخابات، بحسب ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

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