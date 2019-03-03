بوتفليقة يعد بانتخابات مبكرة بعد سنة من انتخابه بالجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مصادر من محيط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أنه يقترح تنظيم رئاسيات مسبقة لن يترشح خلالها في غضون سنة في حال فوزه.

وتعهد بوتفليقة بإصلاحات سياسية واقتصادية ويعد بتعديل في الدستور من خلال استفتاء شعبي .

ووصل وفد حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، لتقديم ترشيحه لولاية خامسة رسميا .

وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات.

واستخدمت السلطات خراطيم مياه ضد طلاب جزائريين يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري.

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