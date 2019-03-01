مظاهرات جزائرية حاشدة ضد ترشح بوتفليقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجمع الآلاف من الجزائريين في عاصمة البلاد، اليوم الجمعة، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، لعهدة رئاسية خامسة.



وانتشرت قوات الشرطة حول مقر الرئاسة والبرلمان في الجزائر قبيل انطلاق المظاهرات.

وتحث حركة الاحتجاج التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين على البقاء سلميين في احتجاج اليوم الجمعة، والذي من المقرر أن يبدأ بعد صلاة الجمعة.

واصطفت شاحنات شرطة مكافحة الشغب على طول الجادة المؤدية إلى مقر الرئاسة الجمعة.

وناشد منظمو الاحتجاج المتظاهرين بالبقاء على بعد مترين من أطواق الشرطة، وأن يحضروا العائلات وأن ينظفوا المكان بعد المسيرة.

الاحتجاج هو الأحدث بين العديد من الاحتجاجات في الأيام الأخيرة ضد ترشح بوتفليقة في انتخابات 18 أبريل/نيسان.



اقرا: اعتقال عشرات المتظاهرين في احتجاجات الجزائر