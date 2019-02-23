اعتقال عشرات المتظاهرين في احتجاجات الجزائر

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (وكالات)

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائري، اليوم السبت، توقيف 41 شخصا خلال مظاهرات شهدتها مناطق مختلفة رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأوضحت مديرية الأمن في بيان أن قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام, والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير.

وكان عدد من الولايات الجزائرية شهد أمس الجمعة خروج مظاهرات ومسيرات استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لرفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي سياق متصل، وجه المترشح للانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد على غديرى كلمة للجزائريين عبر مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى أمس تطرق خلاله إلى الاحتجاجات بالقول إنها "سلمية فى جميع أنحاء البلاد ويجب أن تستمر بكرامة وبطريقة حضارية خالية من العنف مع الحرص على تجنب الاستفزاز".

ودعت أحزاب سياسية وشخصيات معارضة غداة المظاهرات "أحزاب الموالاة" إلى التراجع عن دعم ترشيح الرئيس الجزائرى لولاية جديدة.

يذكر أن بوتفليقة أعلن فى العاشر من فبراير الحالى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو يحظى بدعم التحالف الرئاسى وعدد من الأحزاب والجمعيات، إلا أن هذا الترشح قوبل برفض من قبل أطراف معارضة دعته إلى سحب ترشحه.

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