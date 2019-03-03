حملة ترشيح بوتفليقة تصل المجلس الدستوري

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (أ.ف.ب)



وصل وفد حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، لتقديم ترشيحه لولاية خامسة.



وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات.

واستخدمت السلطات خراطيم مياه ضد طلاب جزائريين يتظاهرون في اتجاه المجلس الدستوري.

وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة (82 عاما)، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم للمجلس الدستوري. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.

اقرا: تأهب أمني وتظاهرات في الجزائر