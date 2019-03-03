تأهب أمني وتظاهرات في الجزائر

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (أ.ف.ب)

خرجت تظاهرة من جامعة بن عكنون، في العاصمة الجزائرية ، قرب المجلس الدستوري رفضاً لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية جديدة.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، وسط الجزائر العاصمة، فيما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة. كما شهد مبنى المجلس تعزيزات أمنية مشددة، في آخر يوم لإيداع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.



ويُتوقع أن يتقدم عدد من المرشحين لإيداع ملفات ترشحهم على غرار الناشط المجتمعي رشيد نكاز، والإعلامي غاني مهدي، وسط تخوف من تجمهر أنصاره المرشحين المحتملين، أو المتظاهرين الرافضين لترشح بوتفليقة الذي يترقب الشارع الجزائري ظهوره.

وكان المرشح اللواء المتقاعد علي غديري وصل الأحد إلى المجلس الدستوري لايداع ملف ترشحه. إلى ذلك، أكدت مصادر أن بوتفليقة سيكلف شخصا آخر إيداع ملف ترشحه، ويتوقع أن يكون مدير حملته عبد الغني زعلان.

كما يتوقع أن يقيم عبد القادر زعلان مؤتمرا صحفيا في الساعات القليلة القادمة.

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