غوايدو يصل إلى كراكاس وسط هتافات أنصاره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إلى المطار الدولي في كراكاس متحديا تهديدات الرئيس نيكولا مادورو باعتقاله.

وكان في استقبال غوايدو حشد من مناصريه مع عدد من سفراء دول أوروبية وأمريكية لاتينية، فيما خرج آلاف من أنصاره إلى الشوارع ملوحين بالعلم الفنزويلي.

كما دعا غوايدو مناصريه الى التظاهر السبت ضد نظام الرئيس مادورو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وحذرت الولايات المتحدة الاثنين من "رد سريع" على أي تهديدات أو أعمال عنف ضد زعيم المعارضة الفنزويلية لدى عودته إلى بلاده.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تويتر لدى وصول غوايدو إلى كراكاس "إن عودة غوايدو الآمنة إلى فنزويلا تشكل أقصى درجات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف "لن يتم التسامح مع تهديدات أو أعمال عنف أو ترهيب ضده وسيتم الرد عليها بسرعة. يجب السماح للرئيس بالوكالة غوايدو بالعودة إلى فنزويلا بأمان".

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة ونال اعتراف نحو 50 دولة، وهو مهدد بالاعتقال بتهمة عدم الامتثال لقرار بمنعه من مغادرة الأراضي الفنزويلية.

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