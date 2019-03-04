غوايدو يحذر من محاولة خطفه في فنزويلا

أخبار الآن | كاركاس – فنزويلا (أ ف ب)

حذّر المعارضُ الفنزويلي خوان غوايدو الذي يستعدّ للعودةِ اليوم الإثنين إلى كاراكاس من أنّه إذا حاولَ نظام الرئيس نيكولاس مادورو خطفه فإنّ هذا سيكون واحداً من الأخطاءِ الأخيرة لهذا النظام.

وفي رسالتِه عبر تويتر، دعا غوايدو مناصريه إلى ترقّبِ الرسائل من أجلِ معرفة أين ستُنظّم تظاهرات اليوم الإثنين، مشجعاً الشعب الفنزويلي على النزولِ إلى الشوارع.

غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيساً بالوكالة لفنزويلا، في كلمة وجّهها إلى مؤيّديه عبر مواقع التّواصل الاجتماعي "إنّ محاولة خطفي ستكون بلا أدنى شكّ واحدةً من الأخطاء الأخيرة التي قد يرتكبها" نظام مادورو.

ودعا غوايدو إلى تظاهرات حاشدة الإثنين ضدّ مادورو، وكتب في رسالة الأحد عبر تويتر "أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمّع في كلّ أنحاء البلاد.

ويريد غوايدو إطاحة مادورو وتأليف حكومة انتقاليّة لإجراء انتخابات مبكرة.



اقرأ المزيد:

الولايات المتحدة تطالب بقرار أممي بخصوص فنزويلا