استراليا تشهد حرائق مستعرة بسبب الحرارة الشديدة

أخبار الآن | فيكتوريا - استراليا - (رويترز)

كافح عمال الإطفاء 25 حريقاً اندلعوا في أنحاء متفرقة من ولاية فيكتوريا الاسترالية، حيث تسببت موجة حارة شديدة بدأت قبل أربعة أيام في نشوب حرائق بأنحاء مختلفة من جنوب ولايات أستراليا الغربية وجنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا مطلع الأسبوع

وجرى إخلاء بلدات ريفية عدة دون أن ترد أنباء عن إصابات أو وفيات، لكن ثلاثة منازل وعددا من الممتلكات دُمرت بحلول ظهر الأحد.

وكانت ولاية فيكتوريا هي الأكثر تضررا حيث يكافح ما يربو على 2000 من رجال الإطفاء الحرائق يوم الأحد بمساعدة طائرات لرش المياه ومتطوعين.

والقارة الأسترالية عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا في تصريحات نقلها التلفزيون ”إنها أوقات خطرة بصراحة. ليس فقط على السكان ولكن على عمال الإطفاء أيضا“.

وقال خبير الأرصاد الجوية دين نارامور عبر الهاتف إن درجات الحرارة في تسمانيا الواقعة في أقصى جنوب أستراليا وصلت إلى 39.1 درجة مئوية، أمس السبت، ليصبح بذلك أكثر الأيام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 131 عاما.

ومن المتوقع تحسن الجو في ساعة متأخرة من مساء الأحد لكن هبوب رياح قد يجعل عمال الإطفاء في خطر.

وكان شهر يناير كانون الثاني هو الأكثر حرارة في أستراليا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات.

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