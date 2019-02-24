المفوض الأوروبي للاقتصاد: الفكرة الأوروبية مهددة

أخبار الآن | باريس فرنسا (أ ف ب)

اعتبر المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اليوم أنّ أوروبا قوية لكنّ الفكرة الأوروبية مهددة. موسكوفيسي دعا إلى إعادة ترتيب أوروبا ومنح معنى وقيمة من جديد للفكرة الأوروبية.. وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي تهدّده انقسامات سياسية حول معنى المشروع الأوروبي.

الوزير الفرنسي الأسبق للاقتصاد والمالية قال إن الأزمة لم تعد اقتصادية فقط بل باتت سياسية أيضاً، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تباطؤ طفيف مع وجود عدد غير مسبوق من الأشخاص المنخرطين في سوق العمل الأوروبية.

وأضاف "ماليّاتنا العامة سليمة"، قبل أن يذكّر كيف كان الوضع لدى استلامه المفوضية قبل خمس سنوات، قائلاً إنّه "في ذلك الوقت كانت هناك حوالي 10 دول تخوض "مسار العجز المفرط"، مع نسب عجز تفوق 3%، واليوم هي صفر!".

ومع أن موسكوفيسي أقرّ لاحقاً بأنّ العجز في فرنسا سيبلغ 3,2% في عام 2019، غير أنّه اعتبر ذلك أمراً انتقالياً مرتبطاً بخفض تكاليف برنامج "الائتمان الضريبي للتنافسية والتوظيف".

ورأى موسكوفيسي أنّ "أوروبا تعاني من آثار وندوب الأزمة، وأبرزها عدم المساواة".

وذكر موسكوفيسي افتتاح معرض الزراعة السبت في باريس كمثال على ما يمكن لأوروبا أن تنجزه على المدى الطويل.

وقال "مزارعونا يقدّمون لأوروبا ما يستطيعون القيام به"، متابعاً "عندما بدأنا بالسوق المشتركة عام 1957، لم تكن أوروبا مكتفية ذاتياً على صعيد الغذاء. واليوم، هي قوة خضراء، والمصدّرة الأولى للمواد الغذائية حول العالم".

ولدى سؤاله عن الأزمة الراهنة بين إيطاليا وفرنسا، اعترف بأنّ هناك "مواجهة بين من يريدون الاستمرار بالمغامرة الأوروبية وبين من يحاربونها"، معتبراً أنّ "تجاهل هذا الخلاف هو خطأ لكنّ (هذا الخلاف) لن يخلص إلى شيء".

وشدد على ضرورة حصول نقاش بالأفكار بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الانتخابات الأوروبية في 26 أيار/مايو، وخصوصاً حول مسألة وضع "ميزانية فعلية لمنطقة اليورو".

اقرأ المزيد:

ماي تؤكد إحراز "تقدّم" مع بروكسل بشأن بريكست