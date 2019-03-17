قتلى في هجوم لمتشددين على ثكنة عسكرية في وسط مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولان في مالي يوم الأحد إن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية مساء السبت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وذكر مصدر عسكري مالي أن ثكنة ديورا تعرضت لهجوم على يد مجموعة مسحلين أتوا على متن دراجات نارية وسيارات ما أدى الى "مقتل عدد من العسكريين واعتبار آخرين في عداد المفقودين".

وقال يوسف كوليبالي رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم لرويترز إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي.

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