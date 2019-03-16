انطلاق قمة إفريقية في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينطلق غداً فعاليات القمة الأفريقية الأولى للتكنولوجيا المالية الإسلامية في تونس تحت شعار "الصناعة المالية الإسلامية الأفريقية في العصر الرقمي"

وذلك بمشاركة نحو 120 خبيراً يمثلون مؤسسات تكنولوجية ومؤسسات مالية وصناع قرار المال بالقارة الأفريقية.

وتركز أعمال القمة، التي ستستمر يومين، على 3 محاور أساسية تتعلق بالجيل الجديد من التقنيات التكنولوجية المالية والآفاق الأفريقية ودور الحاضنة في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب محور التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالیة بین التوقعات والتحديات.

وتركز أعمال القمة، التي ستستمر يومين، على 3 محاور أساسية تتعلق بالجيل الجديد من التقنيات التكنولوجية المالية والآفاق الأفريقية ودور الحاضنة في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب محور التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالیة بین التوقعات والتحديات.

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