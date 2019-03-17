الجيش الفلبيني يقتل قياديا مواليا لداعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكن الجيش الفلبيني من قتل أبو دار، الذي يشتبه بأنه القائد الفعلي لجماعة ارهابية تابعة لتنظيم داعش خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

وعبر الجيش عن اعتقاده بأنه ربما يكون قد "حيد" الجماعة المكونة من تحالف المقاتلين الفلبينيين والأجانب، الذين كانوا أعضاء في جماعات مسلحة في إقليم مينداناو المضطرب.

ولم تظهر بعد نتائج فحوص الأدلة الجنائية التي أجريت للتأكد من أن أحد أربعة متشددين قتلوا يوم الخميس هو أبو دار الذي تعتقد قوات الأمن أنه قائد جماعة ارهابية مكونة من مقاتلين فلبينيين وأجانب موالين لتنظيم داعش والذين كانوا أعضاء في جماعات مسلحة في إقليم مينداناو المضطرب.

وأودت الاشتباكات في إقليم لاناو ديل سور بحياة أربعة جنود أيضا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها عبر تطبيق تليغرام.

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