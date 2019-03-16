العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق 14 فرنسيا من تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة - (رويترز)



قال مصدران قانونيان إن بغداد بدأت إجراءات قضائية بحق 14 فرنسيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، قد تم أسرهم في سوريا ونقلهم إلى العراق الشهر الماضي.



وقال محام عينته المحكمة وعضو في الهيئة القضائية إن الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب في بغداد في السادس من مارس آذار في خطوة إجرائية استعدادا لمحاكمتهم.

وأضاف المصدران أن كل الفرنسيين المذكورين وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في الموصل عندما كانت خاضعة لسيطرة داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017.

وعبر المحامي عن اعتقاده بأن مسار التحقيقات ولائحة الاتهام تدل على أنهم سيتلقون في النهاية أحكاما بالإعدام.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح هذا الشهر إن المدانين من المسلحين الأجانب قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في العراق.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات العراقية تتهم الفرنسيين الأربعة عشر بارتكاب أعمال إرهابية في الموصل وإدارة بعض الشؤون المالية للتنظيم الإرهابي.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الأمر ووصفته بأنه شأن قضائي عراقي.

وجاء المتهمون الفرنسيون ضمن 280 أسيرا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية للعراق.

وقال مسؤولون عراقيون إنهم سيساعدون الأسرى الأجانب من التنظيم على العودة لبلادهم أو سيحاكم من يشتبهون في ارتكابهم جرائم بحق عراقيين.

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