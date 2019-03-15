نساء داعش ينفذن هجوما انتحاريا قرب الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن ثلاث نساء من داعش نفذن هجوما انتحاريا استهدف نقطة تجمع للمغادرين لآخر معقل لتنظيم داعش شرقي الفرات.

وفي وقت سابق، حذر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية من أن "غالبية من بقوا في الداخل حالياً هم انتحاريون قد يلجأون لتفجير أنفسهم".

ورغم العمليات العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على معاقل تنظيم داعش في الباغوز لاجتثاث الإرهاب واقتلاعه من هناك، فإنّ الهاجس الأكبر لا يتعلّق بالعناصر الميدانية التي تقاتل مباشرة في أرض المعركة، بل يرتبط بشكلٍ كبير بنساء داعش اللواتي يحملن الفكر الداعشي، حتى وهن خارج مناطق سيطرة التنظيم.

كلامُ هؤلاء النسوة كثير عن التنظيم، ويعمدن دائماً إلى الإشادة به، حيث تجلس هؤلاء السيدات ليتحدثن عن النصر المنتظر لتنظيم داعش. إذ لم يصدقن أن نهاية التنظيم باتت محسومة، وأنّ وهم الخلافة الذي يحملنه في عقولهنّ أصبح وهما من الماضي.

المفارقة أيضاً هي أنّ العديد من هؤلاء النسوة يتميّزن بالعنف أيضاً، حيث بادرن إلى شتم الصحافيين والتهجّم عليهم.

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