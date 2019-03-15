خلايا نائمة لداعش في سوريا والعراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، أن هناك ما بين 15 ألفا و20 ألفا من مناصري تنظيم داعش في سوريا والعراق، كخلايا نائمة

وأوضح المبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب داعش بأن التحالف على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر الأراضي التي احتلها داعش ، إذ لم يبق سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر من الأراضي



وتابع: "نناشد الدول أن تستعيد مقاتلي داعش الأجانب الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم لتقاسم عبء المحاكمات وإعادة التأهيل".

وأضاف أن المعركة ستستمر للقضاء على فكر تنظيم داعش ولا يوجد إطار زمني لانسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

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