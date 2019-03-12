داعش يحاول عبثا بث المعنويات في صفوفه

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (سايت)

وهو يلفظ انفاسه الاخيرة أصدر تنظيم داعش الإرهابي اول شريط مصور رسمي له منذ شهر كانو الثاني يناير الماضي , والأول ايضا بشأن منطقة الباغوز السورية , مع اقتراب اعلان النصر الكامل على التنظيم الإرهابي ، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت .

واظهر الشريط المصور بعض مقاتلي داعش واسرهم وهم يغنون ويرحبون بالموت , كما لو انهم يعيشون في واقع مختلف تماما .

واضاف موقع سايت ان تاريخ تسجيل الشريط المصور غير محدد , لكنه اوضَح أنه قد يكون سُجل قبل اسابيع من الآن.

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