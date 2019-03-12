معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الباغوز

أخبار الآن| الباغوز - سوريا - (وكالات)

تواصلت مساء الاثنين المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي "داعش"، المتحصنين في قرية الباغوز، التي تعد آخر جيب يحتله التنظيم الإرهابي.

وأظهرت لقطات فيديو وميض انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان داخل القرية الواقعة شرق الفرات، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحي داعش الذي يعتقد أن غالبيتهم من الأجانب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة داعش أعلنت في وقت سابق الاثنين، قتل وإصابة العشرات من الدواعش في الباغوز، مع تحقيق تقدم محدود داخل الجيب الأخير، منذ استئناف هجومها في وقت متأخر الأحد.

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