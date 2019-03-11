قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنها حققت تقدما محدودا في أحدث هجوم على آخر جيب يحتلها داعش في الباغوز بسوريا.

وأوضح مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه لا يزال هناك مسلحون من تنظيم داعش في قرية الباغوز المحاصرة حتى اليوم الاثنين، أغلبهم يختبأ في الأنفاق تحت الأرض.

كان الهجوم على آخر جيب يحتله تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية استؤنف مساء أمس الأحد بعد أن أعلن بالي عن انتهاء المهلة التي أعطيت لمسلحي التنظيم في الباغوز للاستسلام.

وقال بالي إن الطائرات الحربية قصفت مستودعات ذخيرة تابعة للمتطرفين.

وأضاف أنه "إذا تقدمنا، فإننا سوف ننتبه لوجود مدنيين، وسنفعل كل ما في وسعنا لإجلائهم من ساحة المعركة".

من جهته، قال عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، إن القوات حققت "تقدما بسيطا" في آخر جيب لداعش، وذلك في إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.

وأضاف أن القوات تواجه قناصة من داعش وألغاما بعد استئناف هجومها على جيب الباغوز في وقت متأخر أمس، وتريد إتمام العملية بأقل الخسائر ولذلك التقدم بطيء.

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