مجلس الأمن يندد بهجوم نيوزيلندا الإرهابي



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)



ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا مما أدى إلى مقتل 49 شخصا ووصفه بأنه عمل ”شائن وجبان“ وقال إن أي عمل إرهابي هو عمل مجرم وغير مبرر.



وقال المجلس المؤلف من 15 دولة في بيان اقترحته الكويت وإندونيسيا ”يؤكد أعضاء مجلس الأمن مجددا على أن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين“.



ووقف ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس دقيقة حداد على أرواح الضحايا.

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