إدانة عربية لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توالت ردود الفعل الرسمية العربية والإسلامية والدولية المنددة بالهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحٌ أسترالي متطرف في مدينة كريستشيرش في نيوزيلندا، مستهدفاً مسجدين في موعد صلاة يوم الجمعة، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت كل من مصر الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن ورابطة العالم الإسلامي، عن بالغ ألمهم وإدانتهم للمذبحة الارهابية ضد المصلين بمسجدين في نيوزيلندا.

ودانت الخارجية البحرينية، بشدة إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بنيوزيلاندا، واعتبرته "عملا إرهابيا جبانا".

وقالت في بيان إنها "تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية".

وأكدت وقوف البحرين إلى جانب نيوزيلندا في جهودها لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وشددت على موقف البحرين المناهض للعنف والتطرف والإرهاب.

وأصدرت مصر بيانا دانت فيه بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست شيرش بنيوزيلندا.

وأكد البيان على وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرا إلى أن هذا العمل "الإرهابي الخسيس" يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيرا جديدا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف.

مصدر الصورة : ا ف ب | من مدينة بنغلادش تنديدا على هجوم الأسود في نيوزيلندا

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