فرنسا تقمع متظاهري السترات الصفر بالغاز المسيل

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أسوشييد برس)

اشتبك متظاهرون من السترات الصفر الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي.



واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع فيما ألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة.



وفي وقت لاحق، استخدمت الشرطة مدفع المياه زخات من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين.

كما أعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.

بعد تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في نهاية الأسبوع، نظمت مجموعات السترات الصفر اليوم السبت العشرات من الاحتشادات والمسيرات في العاصمة وحولها.

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