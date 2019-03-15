صدمة دولية بعد الهجوم الإرهابي الدامي في نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكل الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيوزلندا، صدمة دولية وعربية، حيث أدان قادة دول العالم بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

وأدانت السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها لأهالي وذوي ضحايا الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأصدرت مصر بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا المسجدين.

من جهته أعرب ترامب عن إدانته لهذا الهجوم الإرهابي مؤكدا على دور بلاده في محاربة الإرهاب والتطرف في شتى أنحاء العالم.

كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازي المملكة المتحدة لنيوزيلندا، وقالت الملكة إليزابيث إنها شعرت "بحزن عميق بسبب الأحداث المروعة في مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية".

كما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاعتداءين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا هما مؤشر على "تصاعد العداء للإسلام".

وندد شيخ الأزهر أحمد الطيب بالاعتداءين في نيوزيلندا، محذرا من أنهما مؤشر على "النتائج الوخيمة" التي قد تترتب على "انتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا" - على حد تعبيره .

واعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا متطرف يميني أسترالي.

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