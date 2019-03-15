إدانة دولية واسعة لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ندد مسؤولون دوليون بالهجوم الدامي الذي استهدف مصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأعلنت دول تعزيز الإجراءات الأمنية حول دور العبادة.¤WA2 4840 نتابع معا بعض الادانات الاوروبية والاسيوية.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحتضن بلاده أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، في تغريدة "الجرائم البغيضة ضد المسجدين في نيوزيلندا" وقال إن فرنسا ستعمل مع شركاء دوليين لمحاربة الإرهاب.

وأدانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في نيوزيلندا بعد صلاة الجمعة.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية إن ميركل تدين هذا العمل الإرهابي، الذي استهدف مصلين يؤدون عبادتهم بسلام .

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه يشعر بالصدمة إزاء "الهجمات الرهيبة" التي أودت بحياة عشرات المصلين. وقدم سانشيز تعازيه للضحايا وعائلاتهم وحكومة نيوزيلندا. وكتب على تويتر "نحن ندين بشدة العنف وعدم وجود سبب للمتعصبين والمتطرفين الذين يسعون لكسر مجتمعاتنا".

إدانات آسيوية

وندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالهجومين قائلا إن "الإرهاب ليس له دين".

وقدمت رئيسة تايوان تساي إنغ ون تعازيها لأهالي ضحايا الهجوم. وقالت "أشعر بحزن شديد لإطلاق النار الجماعي في كرايستشيرش بنيوزيلندا. أفكاري مع الضحايا وعائلاتههم".

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