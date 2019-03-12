خامنئي يمنح قاسم سليماني أرفع وسام عسكري في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قلّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام عسكري في البلاد على الإطلاق.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وعلي شيرازي ممثل خامنئي في فيلق القدس، قاسم سليماني لتقلده وسام "ذو الفقار" من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ويعتبر قاسم سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاماً، ويُذكر أن سليماني هو القائد الفعلي للقوات الإيرانية في سوريا، والتي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وتُدرج كثير من دول العالم وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية فيلق القدس وقاسم سليماني على قوائم الإرهاب، إذ تؤكد التقارير الأمنية تورط فيلق القدس في معارك وعمليات إرهابية في دول المنطقة، لأنه المسؤول عن العمليات العسكرية للحرس الثوري خارج حدود إيران.

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