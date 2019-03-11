شخصيات بريطانية تلاحق قاسم سليماني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شخصيات بريطانية ملاحقتها لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، جراء عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" كُشف من خلاله علاقته بمقتل نحو 179 جندياً بريطانياً من القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية بالبصرة.

وقد احتوى الفيلم الوثائقي أدلة دامغة أن سليماني قدم دعماً لمتطرفين في العراق لاستهداف الجنود البريطانيين وبث عدم الاستقرار، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس".

وعرض الوثائقي البريطاني بصمات سليماني نيابة عن الحرس الثوري عبر ما يعرف بفيلق القدس، في دعم مجموعات محلية من لبنان إلى اليمن فضلاً عن سوريا والعراق.

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