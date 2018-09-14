ماذا يريد قاسم سليماني؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تحليل)

ينتهك قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حظر السفر الدولي المفروض عليه، خاصة إلى العراق التي ينتهك فيها سيادة البلد، بتحوليه إلى جسر بري لنقل السلاح إلى سوريا.

هل تعلمون أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني يخضع لحظر سفر من قبل الامم المتحدة وأوروبا بتهمة الإرهاب؟ هل تعلمون أنه ومن يستقبله يواصلون انتهاك هذا الحظر في كل مرة يسافر فيها إلى العراق وسوريا ولبنان وروسيا، ومن يدري إلى أين أيضاً. يمكنكم العثور على قائمة ٍ ببعض رحلاته الأخيرة وسبب كل منها على موقعنا على الإنترنت.

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"حاج سردار" لا ينتهك حظر السفر فحسب، بل إنه وضع نفسه محل منافسة مع الجيش الإيراني النظامي، فضلا عن تدخله في السياسة الخارجية للبلاد.

عندما خاطب قاسم سليماني مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تعرض للرفض من جانب الرئيس روحاني.

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إحدى أكبر المغامرات العسكرية لقاسم سليماني في انتهاك سيادة العراق كانت بتحويله إلى جسر بري ليتكمن من تزويد حلفائه العسكريين في سوريا بالسلاح. ويبدو أن استثماره في تنظيم الميليشيات الشيعية قد جاء بنتائجَ عكسية بعد أن اضطر سليماني إلى قطع التمويل عنها. في الأسبوع الماضي، قام سليماني بالتصعيد بشكل ملحوظ عن طريق مهاجمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وانتهاك أراضي العراق بتوغل الحرس الثوري الإيراني داخلها.

جمهور قاسم سليماني الحقيقي هو داخلَ إيران: لعل للجنرال طموحاتٍ قيادية على المدى البعيد، وفي الوقت الراهن، فإن مقامرة الرهانات على سيادة العراق تزيد من الخطر المحتمل أن يمتد إلى إيران بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، في الوقت الذي تهدر إيرانً وقتاً وموارد قيمة للعراق.



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