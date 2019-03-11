الهند تبدأ انتخابات عامة في 11 أبريل/ نيسان القادم

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (رويترز)

قالت مفوضية الانتخابات الهندية يوم الأحد إن الانتخابات العامة التي تجرى على سبع مراحل ستبدأ يوم 11 أبريل نيسان ومن المتوقع أن يستفيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي من التوتر مع باكستان.

وقال سونيل أرورا رئيس المفوضية للصحفيين إن نحو 900 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم منهم نحو 15 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما.

‬‬وكان نقص الوظائف وضعف الدخل من الزراعة يؤثران على شعبية مودي قبل أسابيع قليلة فقط.

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزبه القومي الهندوسي باهاراتيا جاناتا باتت لديه ميزة أكبر على أحزاب المعارضة بعدما اشتبكت القوات المسلحة مع الخصم اللدود باكستان الشهر الماضي، مما أثار نعرة وطنية في أنحاء البلاد التي يسكنها 1.3 مليار نسمة.

وقال مودي على تويتر "أتمنى أن تشهد الانتخابات إقبالا تاريخيا. وأدعو بصفة شخصية الناخبين، الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة، للمشاركة بأعداد لم يسبق لها مثيل".

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