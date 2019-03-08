في الهند.. سيدة قتلت مغتصبها حرقاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت سيدة هندية برد فعل انتقامي من رجل اغتصبها وأحرقها بطريقة مروّعة، إذ أقدمت على قتله حرقاً بعدما سحبته الى ألسنة اللهب.

وفي التفاصيل، أبلغت المرأة الأرملة (35 عاماً) الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 42 عاماً هاجمها داخل منزلها يوم الاثنين واغتصبها عندما كانت بناتها الثلاثة خارج المنزل. وأضافت أن الرجل سكب عليها مادة قابلة للاشتعال ثمّ أضرم النار في جسدها.

وعلى الرغم من أن المرأة نجت من الموت جراء هذا الحادث الا أنها أصيبت بحروق في وجهها ويديها. أما الرجل فقد توفي في وقت لاحق في المستشفى بسبب الحروق البالغة التي أصابته.

مصدر الصور:

للمزيد:

كيف تحتفل كل دولة بـ "يوم المرأة العالمي"؟

تقرير أممي: ملايين الكوريين الشماليين يعانون من الجوع