غارات أمريكية تستهدف مسلحي جماعة الشباب في الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة شن غارتين جويتين محددتين خلال الساعات الـ48 الماضية على مسلحين مشتبهين في الصومال، دعما لجهود الحكومة الصومالية في محاربة جماعة الشباب.

وأوضح بيان صادر عن القيادة الأمريكية في إفريقيا أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في غارة الأربعاء، فيما قتل أربعة في غارة أخرى نفذت الخميس.

وجاء في البيان أن المقاتلات نفذت الغارة الأولى في محيط غاندارشي في منطقة شيبلي السفلى الأربعاء وفي محيط باريير في المنطقة ذاتها الخميس، مشيرا إلى أن القصف جاء بعد اشتباك قوات صومالية مع مسلحين.

وأكد البيان عدم سقوط قتلى أو جرحى مدنيين.

وكانت جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تحتل في الفترة الماضية مساحات شاسعة من الصومال، لكن قوات الاتحاد الإفريقي نجحت في طردها من مدن رئيسية.

وتستمر جماعة الشباب في شن هجمات في الصومال وكينيا المجاورة.

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