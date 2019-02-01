مقتل 24 من جماعة الشباب الصومالية بغارة أمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (د ب ا)

قالت الولايات المتحدة الخميس، إن غارة جوية أمريكية في الصومال قتلت 24 مسلحاً من جماعة الشباب.

وأضافت القوات الأمريكية في بيان لها ، إن "الضربة الجوية نفذت أمس الأربعاء في إقليم هيران بوسط البلاد، وأنها حسب تقديراتهم لم تسفر عن مقتل أي مدني".

وقال البيان إن "هذه الضربة الجوية الدقيقة جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي، حيث تزيد الضغط على الشبكة الإرهابية وجهودها للحشد في المنطقة".

وتتعاون القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) وقوات الأمن الوطني الصومالية، لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في ذلك البلد المضطرب الواقع شرقي أفريقيا.

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