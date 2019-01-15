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الشباب الصومالية تتبنى هجوم نيروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت جماعة الشباب الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية في الجماعة، عبد العزيز أبو مصعب، "نحن وراء الهجوم في نيروبي، وسنعلن التفاصيل لاحقاً.

 وكان انفجاراً أعقبه إطلاق نار حدث في مجمع يضم فندقاً ومكاتب في أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وتعرضت كينيا لسلسة من الهجمات، بعد أن أرسلت جيشها إلى الصومال في أكتوبر عام 2011، لمحاربة جماعة الشباب.

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